Mai à vélo 2026 Gramat
Mai à vélo 2026 Gramat samedi 30 mai 2026.
Gramat
Mai à vélo 2026
33 Avenue Louis Mazet Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Le Vélo Club de Gramat organise une manifestation sportive ouverte à toutes et tous, incluant plusieurs parcours VTT et une randonnée route
Le Vélo Club de Gramat organise une manifestation sportive ouverte à toutes et tous, incluant plusieurs parcours VTT et une randonnée route. L’événement propose des circuits adaptés à différents niveaux dans une ambiance conviviale et sportive autour du Grand Couvent de Gramat. Le port du casque est obligatoire pour tous les participants.
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33 Avenue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 88 09 75 79
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English :
The Vélo Club de Gramat is organizing a sporting event open to all, including several mountain bike trails and a road ride
L’événement Mai à vélo 2026 Gramat a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Dordogne
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