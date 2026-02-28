28ème Circuit des Merveilles Vélo de route, VTT, et randonnée pédestre Gramat

28ème Circuit des Merveilles Vélo de route, VTT, et randonnée pédestre

Début : 2026-06-14 07:30:00

fin : 2026-06-14

Le Vélo Club de Gramat est heureux de vous accueillir pour le circuit des merveilles 2026.

Vous avez le choix entre 3 parcours de VTT, 3 parcours de vélo de route et deux circuits de randonnée.

Il n'y aura pas de départ groupé, ni de chronométrage, vous partez quand vous voulez et vous roulez à votre rythme pour un maximum de plaisir.

Un café vous sera offert au départ. Il y a la possibilité de laver les vélos à l'arrivée, de prendre un verre de la buvette et de se restaurer à l'arrivée.

Les vélos électriques sont les bienvenus. Il sera possible de payer par carte bancaire sur place.

33 Avenue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

The Vélo Club de Gramat is pleased to welcome you to the Circuit des merveilles 2026.

You can choose between 3 mountain bike courses, 3 road bike courses and two touring circuits.

There will be no mass start, no timing, you start when you want and ride at your own pace for maximum pleasure.

A coffee will be offered at the start

