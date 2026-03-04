4ème Edition du Festival de cinéma de Gramat Gramat
4ème Edition du Festival de cinéma de Gramat Gramat vendredi 5 juin 2026.
4ème Edition du Festival de cinéma de Gramat
Avenue Paul Mazet Gramat Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Films, jeux et animations tout au long du weekend
Films, jeux et animations tout au long du weekend. Animations ciné conférence, ciné p'tit dej, ciné plein air, rencontres avec les invités d'honneur (producteur, réalisateur…). Dimanche Brocante Média Broc
.
Avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Films, games and entertainment throughout the weekend
L’événement 4ème Edition du Festival de cinéma de Gramat Gramat a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Vallée de la Dordogne