Gramat

Médias’Broc Brocante Multimédia

parking du cinéma Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre du festival cinéma de Gramat, cette brocante thématique propose une bourse d’échange ouverte aux particuliers et professionnels autour de l’univers du multimédia

Dans le cadre du festival cinéma de Gramat, cette brocante thématique propose une bourse d’échange ouverte aux particuliers et professionnels autour de l’univers du multimédia. Appareils photo, caméras, téléviseurs, projecteurs, consoles, vinyles, films, affiches, objets collectors, livres ou encore jeux vidéo anciens et récents seront proposés à la vente. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de cinéma, musique et technologies d’hier et d’aujourd’hui

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parking du cinéma Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 65 10 61 12

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English :

As part of the Gramat Film Festival, this themed flea market offers an exchange open to individuals and professionals around the world of multimedia

L’événement Médias’Broc Brocante Multimédia Gramat a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée de la Dordogne