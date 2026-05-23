Médias’Broc Brocante Multimédia Gramat
Médias’Broc Brocante Multimédia Gramat dimanche 7 juin 2026.
Gramat
Médias’Broc Brocante Multimédia
parking du cinéma Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre du festival cinéma de Gramat, cette brocante thématique propose une bourse d’échange ouverte aux particuliers et professionnels autour de l’univers du multimédia
Dans le cadre du festival cinéma de Gramat, cette brocante thématique propose une bourse d’échange ouverte aux particuliers et professionnels autour de l’univers du multimédia. Appareils photo, caméras, téléviseurs, projecteurs, consoles, vinyles, films, affiches, objets collectors, livres ou encore jeux vidéo anciens et récents seront proposés à la vente. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de cinéma, musique et technologies d’hier et d’aujourd’hui
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parking du cinéma Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 65 10 61 12
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English :
As part of the Gramat Film Festival, this themed flea market offers an exchange open to individuals and professionals around the world of multimedia
L’événement Médias’Broc Brocante Multimédia Gramat a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée de la Dordogne
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