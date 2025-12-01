Festival de Rocamadour: La Maîtrise de Toulouse Messe pour Double Chœur Gramat

Festival de Rocamadour: La Maîtrise de Toulouse Messe pour Double Chœur

Sous la direction de Mark Opstad, la Maîtrise de Toulouse interprète un programme consacré à la musique chorale du XXe siècle. Il comprend les Quatre Motets de Maurice Duruflé, la Messe pour double chœur de Frank Martin et le Requiem d’Herbert Howells.

Fondée au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, La Maîtrise de Toulouse est reconnue pour la qualité de sa formation et la précision de son interprétation. Sous l’impulsion de son chef Mark Opstad, elle s’est imposée comme l’un des ensembles vocaux de jeunes chanteurs les plus accomplis en France, collaborant régulièrement avec des institutions musicales de premier plan

Durée 1h10 .

