Quercy Noise La Soirée Techno du Chant des Chênes Gramat
Quercy Noise La Soirée Techno du Chant des Chênes Gramat samedi 16 mai 2026.
Gramat
Quercy Noise La Soirée Techno du Chant des Chênes
Avenue Gambetta Gramat Lot
Tarif : – – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Quercy Noise is back ! Pour cette septième édition, rendez-vous à la salle Jean Dumas de Gramat pour une soirée inoubliable, des artistes inédits et le retour de certains déjà bien connus des éditions précédentes !
Buvette et restauration locales sur place
Quercy Noise is back ! Pour cette septième édition, rendez-vous à la salle Jean Dumas de Gramat pour une soirée inoubliable, des artistes inédits et le retour de certains déjà bien connus des éditions précédentes !
Buvette et restauration locales sur place
.
Avenue Gambetta Gramat 46500 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Quercy Noise is back! For this seventh edition, head to Gramat’s Salle Jean Dumas for an unforgettable evening, featuring new artists and the return of some already well-known from previous editions!
Local refreshments and catering on site
L’événement Quercy Noise La Soirée Techno du Chant des Chênes Gramat a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Gramat (Lot)
- Circuit du moulin du Saut Gramat Lot 1 mai 2026
- A la recherche des cailloux de Gramat parcours Baludik Gramat Lot 1 mai 2026
- Spectacle enfants Dedans Gramat 6 mai 2026
- Atelier Arts Plastiques Encore un plouf ! Gramat 9 mai 2026
- Les Musicales du Causse Récital de piano par Victor Demarquette Gramat 16 mai 2026