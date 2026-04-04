Gramat

Quercy Noise La Soirée Techno du Chant des Chênes

Avenue Gambetta Gramat Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Quercy Noise is back ! Pour cette septième édition, rendez-vous à la salle Jean Dumas de Gramat pour une soirée inoubliable, des artistes inédits et le retour de certains déjà bien connus des éditions précédentes !

Buvette et restauration locales sur place

Quercy Noise is back ! Pour cette septième édition, rendez-vous à la salle Jean Dumas de Gramat pour une soirée inoubliable, des artistes inédits et le retour de certains déjà bien connus des éditions précédentes !

Buvette et restauration locales sur place

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Avenue Gambetta Gramat 46500 Lot Occitanie

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English :

Quercy Noise is back! For this seventh edition, head to Gramat’s Salle Jean Dumas for an unforgettable evening, featuring new artists and the return of some already well-known from previous editions!

Local refreshments and catering on site

L’événement Quercy Noise La Soirée Techno du Chant des Chênes Gramat a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Vallée de la Dordogne