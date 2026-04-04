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Quercy Noise La Soirée Techno du Chant des Chênes Gramat

Quercy Noise La Soirée Techno du Chant des Chênes Gramat

Quercy Noise La Soirée Techno du Chant des Chênes Gramat samedi 16 mai 2026.

Adresse : Avenue Gambetta

Ville : 46500 Gramat

Département : Lot

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 Général

Gramat

Quercy Noise La Soirée Techno du Chant des Chênes

Avenue Gambetta Gramat Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Quercy Noise is back ! Pour cette septième édition, rendez-vous à la salle Jean Dumas de Gramat pour une soirée inoubliable, des artistes inédits et le retour de certains déjà bien connus des éditions précédentes !

Buvette et restauration locales sur place

Quercy Noise is back ! Pour cette septième édition, rendez-vous à la salle Jean Dumas de Gramat pour une soirée inoubliable, des artistes inédits et le retour de certains déjà bien connus des éditions précédentes !

Buvette et restauration locales sur place

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Avenue Gambetta Gramat 46500 Lot Occitanie  

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English :

Quercy Noise is back! For this seventh edition, head to Gramat’s Salle Jean Dumas for an unforgettable evening, featuring new artists and the return of some already well-known from previous editions!

Local refreshments and catering on site

L’événement Quercy Noise La Soirée Techno du Chant des Chênes Gramat a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Vallée de la Dordogne

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