Spectacle enfants Dedans

avenue Paul Mazet Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 11:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Dans le cadre du Tout Petit Festival

Dans le cadre du Tout Petit Festival. Avec Mélissa Cornu et Guillaume Roussilhe. Une

comédienne/danseuse et un multi-instrumentiste nous invitent à plonger dans l’élément eau et ses sons- mémoires. Venez voir les premiers pas de ce spectacle-bulle pour les tout-petits !

A partir de 9 mois, 30 minutes, sur réservation

.

avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Tout Petit Festival

L’événement Spectacle enfants Dedans Gramat a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Dordogne