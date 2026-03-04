Spectacle enfants Dedans Gramat
Spectacle enfants Dedans Gramat mercredi 6 mai 2026.
Spectacle enfants Dedans
avenue Paul Mazet Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-06 11:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Dans le cadre du Tout Petit Festival
Avec Mélissa Cornu et Guillaume Roussilhe. Une
comédienne/danseuse et un multi-instrumentiste nous invitent à plonger dans l’élément eau et ses sons- mémoires. Venez voir les premiers pas de ce spectacle-bulle pour les tout-petits !
A partir de 9 mois, 30 minutes, sur réservation
.
avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63
English :
As part of the Tout Petit Festival
