Projection du documentaire Dans les gouffres à fossiles du Quercy Gramat

Gramat

Projection du documentaire Dans les gouffres à fossiles du Quercy

Avenue Louis Mazet Gramat Lot

Tarif : – – 4.5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 20:30:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Présence du réalisateur Guillaume Dreyfus et de Thierry Pélissié, géologue et president de l’association des phosphatières du Quercy

Dans le sud-ouest de la France, plus de 200 gouffres calcaires, les phosphatières , ont livré les fossiles de milliers d'animaux disparus, ayant vécu entre -52 millions et -20 millions d'années, ce qui est exceptionnel à l’échelle mondiale

Présence du réalisateur Guillaume Dreyfus et de Thierry Pélissié, géologue et president de l’association des phosphatières du Quercy

Dans le sud-ouest de la France, plus de 200 gouffres calcaires, les phosphatières , ont livré les fossiles de milliers d'animaux disparus, ayant vécu entre -52 millions et -20 millions d'années, ce qui est exceptionnel à l’échelle mondiale. Chaque été, des campagnes de fouilles y ont lieu. Le film est centré sur les recherches d’un petit groupe de paléontologues et géologues, entre le Quercy et l’Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier. Ils nous font découvrir l’histoire et les richesses de ces gouffres, qui constituent un véritable laboratoire naturel de l'évolution les fossiles retrouvés nous racontent en effet une crise majeure survenue il y a 34 millions d’années, la Grande Coupure, marquée par un bouleversement climatique global et une extinction animale de masse deux événements qui nous parlent directement de ce qui est en train de se passer aujourd’hui. À travers le travail des scientifiques sur un passé très ancien, le film montre l’impact du climat sur la biodiversité et s’interroge, à l’horizon 2100, sur le rythme du changement climatique actuel et sur la sixième extinction de masse , la crise biologique du présent

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Avenue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 61 12

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English :

Presence of director Guillaume Dreyfus and Thierry Pélissié, geologist and president of the association des phosphatières du Quercy

In south-western France, more than 200 limestone chasms, the phosphatières , have yielded the fossils of thousands of extinct animals, which lived between -52 million and -20 million years ago, which is exceptional on a global scale

L’événement Projection du documentaire Dans les gouffres à fossiles du Quercy Gramat a été mis à jour le 2026-04-10 par Pnr des Causses du Quercy