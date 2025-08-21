Circuit du moulin du Saut Gramat Lot

Circuit du moulin du Saut

Circuit du moulin du Saut Lauzou 46500 Gramat Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 4300.0 Tarif :

Ce sentier côtoie le fond du canyon de l’Alzou et révèle les ruines du moulin du Saut, édifice construit à même la falaise au XVIIIe siècle

English :

This path runs along the bottom of the Alzou canyon and reveals the ruins of the Saut mill, a building constructed directly into the cliff in the 18th century

Deutsch :

Dieser Weg führt am Grund des Alzou-Canyons entlang und enthüllt die Ruinen der Mühle von Saut, die im 18. Jahrhundert direkt in die Klippen gebaut wurde

Italiano :

Questo sentiero costeggia il fondo del canyon dell’Alzou e rivela le rovine del mulino di Saut, un edificio costruito direttamente nella falesia nel XVIII secolo

Español :

Este sendero recorre el fondo del cañón del Alzou y descubre las ruinas del molino Saut, un edificio construido directamente en el acantilado en el siglo XVIII

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot