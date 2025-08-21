Circuit du moulin du Saut Gramat Lot
Circuit du moulin du Saut Gramat Lot vendredi 1 mai 2026.
Circuit du moulin du Saut
Circuit du moulin du Saut Lauzou 46500 Gramat Lot Occitanie
Durée : 120 Distance : 4300.0 Tarif :
Ce sentier côtoie le fond du canyon de l’Alzou et révèle les ruines du moulin du Saut, édifice construit à même la falaise au XVIIIe siècle
This path runs along the bottom of the Alzou canyon and reveals the ruins of the Saut mill, a building constructed directly into the cliff in the 18th century
Dieser Weg führt am Grund des Alzou-Canyons entlang und enthüllt die Ruinen der Mühle von Saut, die im 18. Jahrhundert direkt in die Klippen gebaut wurde
Questo sentiero costeggia il fondo del canyon dell’Alzou e rivela le rovine del mulino di Saut, un edificio costruito direttamente nella falesia nel XVIII secolo
Este sendero recorre el fondo del cañón del Alzou y descubre las ruinas del molino Saut, un edificio construido directamente en el acantilado en el siglo XVIII
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot