Les Musicales du Causse Récital de piano par Victor Demarquette

Gramat Lot

Tarif : – – 17 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Victor Demarquette, pianiste Lauréat de l’ARTIST DIPLOMA 2024 de l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot avec mention Très Bien et les félicitations du jury, Victor commence le piano à 6 ans avec Rena Shereshevskaya à l’École Normale de musique de Paris Alfred Cortot, et devient en 2024 titulaire de l’Artist Diploma

Victor Demarquette, pianiste Lauréat de l’ARTIST DIPLOMA 2024 de l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot avec mention Très Bien et les félicitations du jury, Victor commence le piano à 6 ans avec Rena Shereshevskaya à l’École Normale de musique de Paris Alfred Cortot, et devient en 2024 titulaire de l’Artist Diploma. Actuellement étudiant à la Musik Akademie de Bâle dans la classe de Claudio Martinez-Mehner, il reçoit également, depuis plusieurs années, les conseils réguliers de Jean-Bernard Pommier, Jean-Frédéric Neuburger, Robert Levin ou encore Elisabeth Leonskaja. Il a dernièrement participé à des masters classe de musique de chambre auprès de Renaud Capuçon et de Gabor Takacs-Nagy dans la célèbre International Menuhin Music Academy de Rolle. Victor fait ses débuts dans le 1er concerto de Beethoven avec l’ensemble orchestral de Taverny en 2019 et donne son premier récital à Marseille en 2022 lors d’un hommage à Nicholas Angelich. Depuis, il se produit régulièrement en soliste et en musique de chambre sur des scènes prestigieuses Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, Martha Argerich Festival de Hambourg, Les Sommets Musicaux de Gstaad, à la Musikfest Parisienne, au Septembre Musical de l’Orne, au Festival Corsica Cantabile ou encore dans les saisons du Rosey Concert hall et de la Salle Cortot. Chambriste engagé, Victor partage la scène avec des musiciens de sa génération tels que Marc Tchalik, Bohdan Luts, Cyprien Lengagne, Paul Zientara ou encore Kerson Leong

Il se produit régulièrement avec son père, Henri Demarquette, et crée à ses côtés le festival de musique de chambre La Feuillie Classic en 2025

.

Gramat 46500 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Victor Demarquette, pianist Winner of the ARTIST DIPLOMA 2024 from the École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot with honors and congratulations from the jury, Victor began playing the piano at age 6 with Rena Shereshevskaya at the École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, and in 2024 was awarded the Artist Diploma

L’événement Les Musicales du Causse Récital de piano par Victor Demarquette Gramat a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Dordogne