Spectacle de danse Flots Gramat

Spectacle de danse Flots

Avenue Paul Mazet Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-23 16:30:00

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Dans le cadre du Tout Petit Festival

Dans le cadre du Tout Petit Festival. Cie Famille Vicenti, de et avec Adeline Sureau. Flots aime les coquillages, les paillettes et les épuisettes… Solo dansé où nous suivons Flots pour une plongée sensorielle dans la vie et le mouvement des océans

A partir de 1 an, sur inscription, durée 25 minutes

Avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

As part of the Tout Petit Festival

