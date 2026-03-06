Festival Les Musicales du Causse Clara Cernat et l’Orchestre de chambre de Toulouse Gramat

Festival Les Musicales du Causse Clara Cernat et l’Orchestre de chambre de Toulouse

3 Rue de l’Horloge Gramat Lot

Tarif : – – 30 EUR

Clara Cernat, violoniste internationale et autrice francophone, nous offre un conte féerique à l’occasion des 300 ans des Quatre Saisons de Vivaldi

Clara Cernat, violoniste internationale et autrice francophone, nous offre un conte féerique à l’occasion des 300 ans des Quatre Saisons de Vivaldi. Reposant son archet, elle prend la plume pour nous faire voyager dans l’histoire de Venise, ville empreinte d’Art, d’Amour et de Beauté. Mis en musique par le prolifique compositeur Thierry Huillet, ce conte plonge le public dans une Venise nocturne, mystérieuse, poétique. Les célèbres thèmes de Vivaldi s’entrelacent avec des mélodies nouvelles, incarnant le rêve vénitien. La musique pleure, rêve et danse en suivant le récit

Violoniste & Altiste concertiste, Pédagogue, Autrice francophone, après le succès de son premier livre-disque, “ La Mandoline de Lviv”, Clara Cernat continue à charmer le public avec ses contes musicaux pleins de poésie et de sensibilité. Autrice francophone, elle passe aisément de l’archet à la plume, tout en continuant sa carrière de concertiste internationale. Clara Cernat écrit avec virtuosité et passion, partageant avec le public son amour pour la musique

Compositeur, Pianiste, Chef d’orchestre, Pédagogue, Musicien à multiples facettes à la prestigieuse reconnaissance internationale, Thierry Huillet est un compositeur français. Son catalogue compte plus de 120 opus. Il adore mettre en musique les contes de Clara Cernat, son épouse. Thierry Huillet dirige régulièrement ses œuvres, transmettant aux orchestres du monde entier le souffle inspirant de la pensée du compositeur

Michel Wolkowitski a perfectionné sa formation musicale à l’Institut Pontifical de Musique sacrée à Rome où il a débuté sa carrière de chanteur. Il est aujourd’hui directeur général du Centre culturel de rencontre de l’Abbaye de Sylvanès, et Directeur artistique-fondateur de son festival international de musique sacrée/musiques du monde

Fondé en 1953, l’Orchestre de Chambre de Toulouse (OCT) est l’un des orchestres français les plus actifs, avec plus de 250 concerts par an. Son répertoire est large et éclectique. Une collaboration régulière et fructueuse s’est établie entre l’OCT, la violoniste Clara Cernat et le pianiste et chef d’orchestre Thierry Huillet, réalisant de nombreux concerts et des enregistrements audio et vidéo présentant des musiques de Bach à Huillet. L’OCT mène une politique d’avant-garde, particulièrement généreuse, s’adressant à des publics moins habituels en se déplaçant dans des lieux où la musique est rarement présente

Ce concert sera filmé de façon professionnelle et en même temps une captation son professionnelle. Cette vidéo sera postée sur YouTube en mentionnant Les Musicales de Gramat. L’enregistrement audio sera disponible sur les plates-formes Web (ITunes, Spotify, Deezer, Amazon, etc.)

3 Rue de l’Horloge Gramat 46500 Lot Occitanie

Clara Cernat, international violinist and French-language author, brings us a fairytale to mark the 300th anniversary of Vivaldi?s Four Seasons

