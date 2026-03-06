Festival Les Musicales du Causse Juliette Hurel (flûte traversière) et Isabelle Moretti (harpe) Gramat

Festival Les Musicales du Causse Juliette Hurel (flûte traversière) et Isabelle Moretti (harpe)

3 Rue de l’Horloge Gramat Lot

Tarif : 26 – 26 – 30 EUR

Tarif adulte

Début : 2026-11-22 17:00:00

fin : 2026-11-22

2026-11-22

En 2019, Juliette Hurel, Hélène Couvert et la comédienne Julie Depardieu décident de rendre hommage à la muse et mécène Misia Sert, dans un spectacle intitulé Misia, Reine de Paris

En 2019, Juliette Hurel, Hélène Couvert et la comédienne Julie Depardieu décident de rendre hommage à la muse et mécène Misia Sert, dans un spectacle intitulé Misia, Reine de Paris . C’est avec bonheur qu’elles continuent à faire revivre cette femme au destin fascinant. En 2023, les trois artistes ont élaboré une nouvelle lecture musicale Vive l’amour ! , un voyage original entre lettres d’amour et musiques des plus grands compositeurs

Très intéressée par la musique d’aujourd’hui et le travail avec les compositeurs, Juliette Hurel est à l’origine de plusieurs commandes, notamment le concerto pour flûte Love Songs de Bruno Mantovani créé en 2016 avec l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, le Chant de Résurrection pour flûte et piano de Philippe Hersant créé en 2021 avec Hélène Couvert, ainsi que Io pour flûte seule de Pascal Dusapin, créé en 2023 (qui lui est dédié)

Depuis 1998, Juliette Hurel occupe le poste de flûte solo de l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam, ville où elle enseigne depuis 2010

Depuis le début de sa riche carrière, Isabelle Moretti est l’invitée des plus grandes salles de concerts et festivals

Le besoin de partage d’Isabelle Moretti se traduit aussi par des collaborations privilégiées avec des musiciens auxquels des affinités particulières l’unissent, tels Juliette Hurel, Magali Mosnier, le quatuor Ebène, Dame Felicity Lott, ou encore l’hautboïste et chef d’orchestre François Leleux

A la période contemporaine, Isabelle Moretti se rattache aussi par une conscience aiguë des enjeux écologiques. La terre, être silencieux dont nous sommes l’une des expressions vivantes, recèle des valeurs permanentes faites de ce qui manque le plus la cadence juste, la saveur des cycles et de la patience l’artiste fait sienne cette phrase de Pierre Rabhi et ne peut concevoir sa mission de musicienne qu’étroitement associée à la défense et au partage des convictions qui l’animent. Le conte poétique Parole de terre , qu’elle a imaginé autour de textes de l’auteur du Manifeste pour la Terre et l’Humanisme, en offre une vibrante illustration

Sa passion pour la transmission est, quant à elle, parfaitement assouvie puisqu’elle est professeur au Conservatoire national supérieur de la musique et de la danse de Paris et professeur invitée à la Royal Academy of Music de Londres. Elle aime aussi profondément parcourir le monde et aller à la rencontre des jeunes de toutes cultures au travers de ses nombreuses Classes de maître

3 Rue de l’Horloge Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 22 09 28 21

English :

First Prize for flute at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, winner of numerous international competitions, nominated in 2004 in the Instrumental Soloist Revelation of the Year category at the Victoires de la Musique Classique awards, Juliette Hurel is considered to be one of the leading flautists on the international music scene

Juliette Hurel, Hélène Couvert and actress Julie Depardieu have been invited to perform with us for several yearsin 2019, Juliette Hurel, Hélène Couvert and actress Julie Depardieu have decided to pay tribute to muse and patron Misia Sert, in a show entitled Misia, Reine de Paris

