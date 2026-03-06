Les Musicales du Causse Deborah Nemtanu (Violon) et Pierre Cussac (Accordéon) Gramat

Les Musicales du Causse Deborah Nemtanu (Violon) et Pierre Cussac (Accordéon)

3 Rue de l’Horloge Gramat Lot

Tarif : – – 28 EUR

Début : 2026-10-11 17:00:00

2026-10-11

Née en 1983, à Bordeaux, dans une famille passionnément musicienne, Deborah Nemtanu a quatre ans lorsqu’elle choisit le violon. La précocité dans la réussite et la diversité dans le talent caractériseront son parcours

A tout juste 20 ans, elle est nommée Violon solo super soliste de l’Orchestre de Chambre de Paris, un poste de haute responsabilité qu’elle occupe toujours aujourd’hui. A ce titre, elle se produit régulièrement comme soliste au Théâtre des Champs-Elysées, notamment dans le Concerto n°3 de Saint-Saëns, la Symphonie espagnole de Lalo, le concerto de Brahms ou les concertos de Bach, établissant au passage des relations de profonde confiance avec des chefs tels qu’Andris Nelsons, Louis Langrée, Juraj Valčuha, Daniel Harding ou Sir Roger Norrington. Curieuse et passionnée, Deborah Nemtanu élargit progressivement son champ d’action en proposant des programmes où elle passe habilement du violon à l’alto ; puis en dirigeant elle-même l’Orchestre de Chambre de Paris, en connivence avec les musiciens de l’orchestre, dans un véritable esprit chambriste

En tant que soliste, elle joue au Festival Enescu et au Festival d’Augsburg sous la direction de Sir Roger Norrington. Elle se produit également aux Folles journées de Nantes et de Tokyo, au Festival de Salzburg, au Festival de Montpellier, au Festival de Colmar au Musée d’Orsay et au Festival des Midis-Minimes, à Bruxelles

Accordéoniste et bandonéoniste, Pierre Cussac développe un langage aux influences multiples musiques classiques, traditionnelles, jazz où l’improvisation tient une place essentielle. Artiste éclectique et créatif, il compose, arrange, et élabore des programmes pour les formations les plus diverses, allant du récital solo au grand ensemble

Impliqué dans de nombreux projets, il collabore étroitement avec Agathe Peyrat, Fiona Monbet, la Symphonie de Poche, Deborah Nemtanu, Hélène Escriva, Harmonie Deschamps, les Lunaisiens, Edouard Signolet, Virêvolte, l’ONCEIM… Il est également l’invité d’orchestres et d’ensembles (Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre de l’Opéra de Paris sous la direction de Gustavo Dudamel -, Philharmonique de Radio France, de Strasbourg, ONDIF, Les Frivolités Parisiennes, 2e2m, Klangforum Wien, TM+), avec lesquels il a eu l’occasion de se produire en soliste

Depuis 2008, il participe à de multiples albums et donne des concerts à l’international sur des scènes telles que Tokyo Forum International (Japon), Salle Bourgie de Montréal (Canada), Philharmonie de Berlin (Allemagne), NCPA Mumbai (Inde), Hôtel Palmyra Baalbek (Liban), Jazz à Marseille, Festival Django Reinhardt, Café de la Danse, Opéra et Philharmonie de Paris, Seine Musicale, Théâtre des Champs-Elysées, Opéra Comique, Salle Pleyel, Auditorium de Radio France…

3 Rue de l’Horloge Gramat 46500 Lot Occitanie

