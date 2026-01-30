Festival de Rocamadour – A la gare Gramat

Festival de Rocamadour –

A la gare 33 avenue Louis Mazet Gramat Lot

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

2026-08-16

Après leur récital et album Contes Mystiques, paru en 2024 au Label Rocamadour, le ténor Enguerrand de Hys et le pianiste Paul Beynet présentent en concert leur nouveau disque Ainsi soit-il, enregistré lui aussi au Label Rocamadour. Leur complicité artistique de longue date trouvent ici un terrain d’expression privilégié un programme de mélodie française fascinant par sa rareté, sa force expressive et son intensité poétique.

Construit en miroir autour de deux cycles majeurs Les Prières d’André Caplet et les Trois Prières de Guy Ropartz, le récital traverse des œuvres à la fois intimes et puissantes, allant du célèbre Ave Maria de Gounod à la délicatesse des pages de Fauré ou Massenet.

After their recital and album Contes Mystiques, released in 2024 on the Rocamadour label, tenor Enguerrand de Hys and pianist Paul Beynet present in concert their new album Ainsi soit-il, also recorded on the Rocamadour label

