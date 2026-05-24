Atelier généalogie à Gramat Gramat
Atelier généalogie à Gramat Gramat samedi 13 juin 2026.
Gramat
Atelier généalogie à Gramat
Avenue Paul Mazet Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Atelier d' initiation propose par les Archives départementales pour apprendre à explorer l' histoire de sa famille
Atelier d' initiation propose par les Archives départementales pour apprendre à explorer l' histoire de sa famille . Cette session permet de découvrir les bases de la généalogie et les ressources disponibles pour mener ses recherches.
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Avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie
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English :
Introductory workshop offered by the Archives départementales to learn how to explore your family's history
L’événement Atelier généalogie à Gramat Gramat a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Dordogne
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