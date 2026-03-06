Bal de la libération Route de Caen Douvres-la-Délivrande

Bal de la libération

Cérémonie commémorative du 82e anniversaire du Débarquement de Normandie au cimetière britannique suivie d’un apéro-concert avec le groupe O’Sisters Place des Marronniers (apéritif offert par la commune).

La soirée se poursuivra sur la Place avec un bal populaire des années 40 au son de l’accordéon de Jean Dauvin.

(Présence de foodtrucks pour boissons et restauration). .

Route de Caen Place des Maronniers Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie

English : Bal de la libération

Commemorative ceremony at the British cemetery followed by an aperitif and concert with the group O’Sisters. The evening will continue with a popular ball from the 40s to the sound of Jean Dauvin’s accordion.

