Bal de la Libération Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer

Bal de la Libération

Salle Aubert 120 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

À la veille des commémorations, la salle Aubert ouvre ses portes pour une soirée où l’on danse autant que l’on se retrouve avec le groupe Overlord

À la veille des commémorations, la salle Aubert ouvre ses portes pour une soirée où l’on danse autant que l’on se retrouve avec le groupe Overlord. Le Bal de la Libération, c’est ce moment simple et chaleureux où les générations se croisent, où l’on partage un verre, un sourire, un pas de danse, dans l’atmosphère unique de notre village.

Rendez-vous à 19h30 à la salle Aubert. Vous pourrez y retrouver une buvette et vous restaurer sur place. Entrée libre. .

Salle Aubert 120 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

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English : Bal de la Libération

On the eve of the commemorations, the Salle Aubert opens its doors for an evening of dancing and socialising with the group Overlord.

L’événement Bal de la Libération Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme de Cœur de Nacre