Cérémonie du 82e anniversaire du Débarquement de Normandie à Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer
Cérémonie du 82e anniversaire du Débarquement de Normandie à Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Cérémonie du 82e anniversaire du Débarquement de Normandie à Saint-Aubin-sur-Mer
Square des Canadiens Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Cérémonie officielle de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer
Cérémonie officielle de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer .
Square des Canadiens Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr
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English : Cérémonie du 82e anniversaire du Débarquement de Normandie à Saint-Aubin-sur-Mer
Official ceremony for the municipality of Saint-Aubin-sur-Mer
L’événement Cérémonie du 82e anniversaire du Débarquement de Normandie à Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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