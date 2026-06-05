Saint-Aubin-sur-Mer

Cérémonie du 82e anniversaire du Débarquement de Normandie à Saint-Aubin-sur-Mer

Square des Canadiens Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Cérémonie officielle de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer

Cérémonie officielle de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer .

Square des Canadiens Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cérémonie du 82e anniversaire du Débarquement de Normandie à Saint-Aubin-sur-Mer

Official ceremony for the municipality of Saint-Aubin-sur-Mer

L’événement Cérémonie du 82e anniversaire du Débarquement de Normandie à Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme de Cœur de Nacre