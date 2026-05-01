Bal de la Pentecôte de l’USAB Arc-en-Barrois
Bal de la Pentecôte de l’USAB Arc-en-Barrois samedi 23 mai 2026.
Arc-en-Barrois
Bal de la Pentecôte de l’USAB
Maison paroissiale Arc-en-Barrois Haute-Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Rendez-vous le 23 mai pour le Bal de la Pentecôte de l’USAB.
Au programme Paëlla suivi du bal.
Buvette sur place restauration sur réservation par SMS avant le 17 mai.
Repas 20h30 Bal 22h30. .
Maison paroissiale Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 29 84 23 46
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English :
L’événement Bal de la Pentecôte de l’USAB Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-29 par Antenne des Trois Forêts