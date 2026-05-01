Arc-en-Barrois

Bal de la Pentecôte de l’USAB

Maison paroissiale Arc-en-Barrois Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Rendez-vous le 23 mai pour le Bal de la Pentecôte de l’USAB.

Au programme Paëlla suivi du bal.

Buvette sur place restauration sur réservation par SMS avant le 17 mai.

Repas 20h30 Bal 22h30. .

Maison paroissiale Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 29 84 23 46

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English :

L’événement Bal de la Pentecôte de l’USAB Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-29 par Antenne des Trois Forêts