Arc-en-Barrois

Conférence sur les fortifications de Langres

Médiathèque d’Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Rendez-vous le 06 juin pour une conférence donnée par David Covelli, responsable du service du Patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire, sur les fortifications de Langres construction, restauration et valorisation. .

Médiathèque d’Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est arcpatrimoineculture@yahoo.com

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English :

L’événement Conférence sur les fortifications de Langres Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-20 par Antenne des Trois Forêts