Conférence sur les fortifications de Langres Arc-en-Barrois
Conférence sur les fortifications de Langres Arc-en-Barrois samedi 6 juin 2026.
Arc-en-Barrois
Conférence sur les fortifications de Langres
Médiathèque d’Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
Rendez-vous le 06 juin pour une conférence donnée par David Covelli, responsable du service du Patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire, sur les fortifications de Langres construction, restauration et valorisation. .
Médiathèque d’Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est arcpatrimoineculture@yahoo.com
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English :
L’événement Conférence sur les fortifications de Langres Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-20 par Antenne des Trois Forêts
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