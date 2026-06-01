Bal de la Saint-Jean Sainte-Maure-de-Touraine
Bal de la Saint-Jean Sainte-Maure-de-Touraine samedi 27 juin 2026.
Sainte-Maure-de-Touraine
Bal de la Saint-Jean
Parc Robert Guignard Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Sainte-Maure-de-Touraine vous donne rendez- vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la fête !
L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Sainte-Maure-de-Touraine vous donne rendez- vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la fête !
Au programme
– Dès 16h animations pour les enfants avec parcours du petit pompier, structures gonflables, présence de Marcus (la Pat’Patrouille). Food trucks
– de 20h à 22h concert du groupe Les Indécis
– de 22h à 2h mix du DJ CJevents pour faire danser toutes les générations.
Une soirée familiale et festive ouverte à tous ! .
Parc Robert Guignard Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
The Sainte-Maure-de-Touraine Firefighters’ Association invites you to an evening filled with fun, fellowship, and celebration!
L’événement Bal de la Saint-Jean Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme