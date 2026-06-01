Sainte-Maure-de-Touraine

Bal de la Saint-Jean

Parc Robert Guignard Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Sainte-Maure-de-Touraine vous donne rendez- vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la fête !

L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Sainte-Maure-de-Touraine vous donne rendez- vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la fête !

Au programme

– Dès 16h animations pour les enfants avec parcours du petit pompier, structures gonflables, présence de Marcus (la Pat’Patrouille). Food trucks

– de 20h à 22h concert du groupe Les Indécis

– de 22h à 2h mix du DJ CJevents pour faire danser toutes les générations.

Une soirée familiale et festive ouverte à tous ! .

Parc Robert Guignard Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

The Sainte-Maure-de-Touraine Firefighters’ Association invites you to an evening filled with fun, fellowship, and celebration!

L’événement Bal de la Saint-Jean Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme