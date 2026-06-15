Bal de la Saint-Sylvestre Bischoffsheim
jeudi 31 décembre 2026 · Bischoffsheim
Informations pratiques
Bischoffsheim
Bal de la Saint-Sylvestre
Rue du Stade Bischoffsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-31 20:00:00
fin : 2026-12-31 23:59:00
Date(s) :
2026-12-31
Participez à la soirée Happy New Year de l’ADJT Alsace DJ Team ! Une nuit festive avec musique et ambiance exceptionnelle pour célébrer la nouvelle année. Réservation obligatoire.
Elle revient… la soirée Happy New Year de l’ADJT Alsace DJ Team ! Une nuit festive et mémorable vous attend avec musique, ambiance conviviale et moments inoubliables pour démarrer la nouvelle année en beauté. .
Rue du Stade Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 58 07 42 info@alsace-dj-team.fr
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English :
Join the ADJT Alsace DJ Team Happy New Year party! A festive night of music and atmosphere to celebrate the New Year. Reservations required.
L’événement Bal de la Saint-Sylvestre Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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