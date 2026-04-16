Bal de l’élection de la Reine du Comice Gymnase Cercy-la-Tour
Bal de l’élection de la Reine du Comice Gymnase Cercy-la-Tour samedi 2 mai 2026.
Cercy-la-Tour
Bal de l’élection de la Reine du Comice
Gymnase 35 route de Châtillon Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02 02:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Bal de l’élection de la reine du Comice
Au gymnase de Cercy-la-Tour à partir de 20h.
Foodtruck sur place. Animation par DJ Monte le Son.
Entrée 10€.
Réservation par téléphone ou sms au 06 09 40 50 63 ou 06 12 59 17 67.
Organisé par le comité des foires. .
Gymnase 35 route de Châtillon Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 40 50 63
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English : Bal de l’élection de la Reine du Comice
L’événement Bal de l’élection de la Reine du Comice Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives du Morvan
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