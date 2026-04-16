Bal de l’élection de la Reine du Comice Gymnase Cercy-la-Tour

Cercy-la-Tour

Bal de l’élection de la Reine du Comice

Gymnase 35 route de Châtillon Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02 02:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Bal de l’élection de la reine du Comice

Au gymnase de Cercy-la-Tour à partir de 20h.

Foodtruck sur place. Animation par DJ Monte le Son.

Entrée 10€.

Réservation par téléphone ou sms au 06 09 40 50 63 ou 06 12 59 17 67.

Organisé par le comité des foires. .

Gymnase 35 route de Châtillon Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 40 50 63

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English : Bal de l’élection de la Reine du Comice

L’événement Bal de l’élection de la Reine du Comice Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives du Morvan