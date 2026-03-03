Salon des fèves Centre culturel François Mitterrand Cercy-la-Tour

Salon des fèves

Centre culturel François Mitterrand 13 Rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

L’AFCO (Association des Fabophiles de Côte d’Or) organise un salon bourse d’échange de fèves de rois le dimanche 27 septembre de 9h à 17h au Centre culturel. Entrée gratuite. Renseignements au 06 14 80 61 56 ou 06 33 14 81 02. .

Centre culturel François Mitterrand 13 Rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 80 61 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon des fèves

L’événement Salon des fèves Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Rives du Morvan