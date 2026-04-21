Fête de la musique Cercy-la-Tour
Fête de la musique Cercy-la-Tour samedi 20 juin 2026.
Cercy-la-Tour
Fête de la musique
Place d’Aligre Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Festivité organisé par la municipalité dans le cadre de la Fête de la Musique. Restauration sur place organisé par le Comité des fêtes et programmation musicale diversifiée. Buvette et restauration par le Comité des Fêtes. .
Place d’Aligre Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01 contact@cercylatour.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-21 par Nièvre Attractive
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