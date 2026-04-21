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Fête de la musique Cercy-la-Tour

Fête de la musique Cercy-la-Tour samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place d'Aligre

Ville : 58340 Cercy-la-Tour

Département : Nièvre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cercy-la-Tour

Fête de la musique

Place d’Aligre Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :
2026-06-20

Festivité organisé par la municipalité dans le cadre de la Fête de la Musique. Restauration sur place organisé par le Comité des fêtes et programmation musicale diversifiée. Buvette et restauration par le Comité des Fêtes.   .

Place d’Aligre Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01  contact@cercylatour.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-21 par Nièvre Attractive

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