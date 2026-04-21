Cercy-la-Tour

Fête de la musique

Place d’Aligre Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Festivité organisé par la municipalité dans le cadre de la Fête de la Musique. Restauration sur place organisé par le Comité des fêtes et programmation musicale diversifiée. Buvette et restauration par le Comité des Fêtes. .

Place d’Aligre Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01 contact@cercylatour.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-21 par Nièvre Attractive