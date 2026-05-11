Soirée Top 50 Parking du Centre Culturel Cercy-la-Tour

Cercy-la-Tour

Soirée Top 50

Parking du Centre Culturel 13 Rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez découvrir (ou redécouvrir) les grands classiques de la variété à partir de 19h sur le parking du Centre Culturel. À 19h spectacle Jukebox Vintage par Chris Evans et Kelly Gear (tubes des années 60-70). À 21h spectacle Concert Top 50 avec So Chic Events. Menu Entrée, Brasero avec échine de porc marinée ou saucisse Aveyronnaise, pommes de terre grenailles, dessert. Tarifs Concert 10 €/adulte, 5 €/enfants. Repas + concert 25 €. Infos et réservations repas 07 69 37 13 15 ou 06 61 70 55 35 ou bulletin de réservation avant le 21 juin 2026. .

Parking du Centre Culturel 13 Rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 70 55 35

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English : Soirée Top 50

L’événement Soirée Top 50 Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Rives du Morvan