Spectacle Art du Cirque Centre Culturel Cercy-la-Tour

Cercy-la-Tour

Spectacle Art du Cirque

Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:30:00

fin : 2026-06-23 20:30:00

Date(s) :

2026-06-23

Préparez-vous à être émerveillés par l’énergie, la créativité et les acrobaties de nos jeunes artistes !

Mardi 23 juin à 18h30 au Centre Culturel.

On vous attends nombreux pour ce moment festif.

Infos au 03 86 50 23 24

Organisé par le Centre Social Entre Loire et Morvan. .

Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 23 24

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English : Spectacle Art du Cirque

L’événement Spectacle Art du Cirque Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Rives du Morvan