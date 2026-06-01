Spectacle Art du Cirque Centre Culturel Cercy-la-Tour
Spectacle Art du Cirque Centre Culturel Cercy-la-Tour mardi 23 juin 2026.
Cercy-la-Tour
Spectacle Art du Cirque
Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23 20:30:00
Date(s) :
2026-06-23
Préparez-vous à être émerveillés par l’énergie, la créativité et les acrobaties de nos jeunes artistes !
Mardi 23 juin à 18h30 au Centre Culturel.
On vous attends nombreux pour ce moment festif.
Infos au 03 86 50 23 24
Organisé par le Centre Social Entre Loire et Morvan. .
Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 23 24
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English : Spectacle Art du Cirque
L’événement Spectacle Art du Cirque Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Rives du Morvan
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