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Spectacle Art du Cirque Centre Culturel Cercy-la-Tour

Spectacle Art du Cirque Centre Culturel Cercy-la-Tour mardi 23 juin 2026.

Lieu : Centre Culturel

Adresse : 13 rue François Mitterrand

Ville : 58340 Cercy-la-Tour

Département : Nièvre

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cercy-la-Tour

Spectacle Art du Cirque

Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23 20:30:00

Date(s) :
2026-06-23

Préparez-vous à être émerveillés par l’énergie, la créativité et les acrobaties de nos jeunes artistes !
Mardi 23 juin à 18h30 au Centre Culturel.
On vous attends nombreux pour ce moment festif.
Infos au 03 86 50 23 24
Organisé par le Centre Social Entre Loire et Morvan.   .

Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 23 24 

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English : Spectacle Art du Cirque

L’événement Spectacle Art du Cirque Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Rives du Morvan

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