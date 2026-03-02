Visite historique de Cercy-la-Tour Place d’Aligre Cercy-la-Tour

Visite historique de Cercy-la-Tour

Place d’Aligre Cœur du village Cercy-la-Tour Nièvre

Gratuit

Début : 2026-06-04 15:00:00

fin : 2026-06-04 16:00:00

2026-06-04 2026-07-09 2026-08-06

Grâce à cette visite guidée, découvrez le village de Cercy-la-Tour son bourg, son église, son histoire façonnée par les eaux.

La Place d’Aligre, l’église Saint-Pierre, la Tour de Cercy, la statue de Notre-Dame-du-Nivernais, sans oublier l’importance du Canal du Nivernais qui fait ici temporairement lit commun avec l’Aron.

Avec Yves Ducroizet, de l’association Cerciacum

Inscription à l’Office de Tourisme au plus tard la veille avant 12h.

Infos au 03 86 30 43 10 ou tourisme@rivesdumorvan.fr .

+33 3 86 30 43 10 tourisme@rivesdumorvan.fr

