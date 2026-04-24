Pétanque Triplette des Sapeurs Pompiers Rue du Port Cercy-la-Tour
Pétanque Triplette des Sapeurs Pompiers Rue du Port Cercy-la-Tour samedi 30 mai 2026.
Cercy-la-Tour
Pétanque Triplette des Sapeurs Pompiers
Rue du Port Boulodrome Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Triplette des Sapeurs Pompiers De 13h jusqu’au soir, au boulodrome, rue du Port .
Rue du Port Boulodrome Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pétanque Triplette des Sapeurs Pompiers
L’événement Pétanque Triplette des Sapeurs Pompiers Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Cercy-la-Tour (Nièvre)
- Grande Boucle Loire / Cercy Charrin La Nocle-Maulaix Fours Cercy-la-Tour Nièvre 1 mai 2026
- Boucle Loire / Cercy Charrin Montambert Fours Cercy-la-Tour Nièvre 1 mai 2026
- Concentration du Muguet Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois Parking fluvestre (Chemin de halage) Cercy-la-Tour 1 mai 2026
- Bal de l’élection de la Reine du Comice Gymnase Cercy-la-Tour 2 mai 2026
- Brocante Parking du Centre culturel Cercy-la-Tour 8 mai 2026