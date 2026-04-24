Pétanque Triplette des Sapeurs Pompiers Rue du Port Cercy-la-Tour

Cercy-la-Tour

Pétanque Triplette des Sapeurs Pompiers

Rue du Port Boulodrome Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Triplette des Sapeurs Pompiers De 13h jusqu’au soir, au boulodrome, rue du Port .

Rue du Port Boulodrome Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01

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English : Pétanque Triplette des Sapeurs Pompiers

L’événement Pétanque Triplette des Sapeurs Pompiers Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Rives du Morvan