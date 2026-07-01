Informations pratiques

Vayres

Bal de l’été

Stade Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le comité des fêtes de Vayres vous donne rendez-vous au stade pour son incontournable Bal de l’été ! Dans une ambiance guinguette chaleureuse, profitez d’une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Restaurez-vous sur place grâce au foodtruck, faites une pause à la buvette et laissez-vous entraîner par les rythmes festifs de DJ Elvis. Entre amis, en famille ou entre voisins, venez danser, vous retrouver et savourer la douceur des soirées d’été dans une ambiance festive et décontractée. Un rendez-vous estival à ne pas manquer pour partager un agréable moment à Vayres ! .

Stade Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.vayres@yahoo.com

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English : Bal de l’été

L’événement Bal de l’été Vayres a été mis à jour le 2026-07-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin