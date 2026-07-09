Randonnée gourmande Sous la Halle Vayres
samedi 22 août 2026 · Sous la Halle · Vayres
Informations pratiques
Vayres
Randonnée gourmande
Sous la Halle Rue de la Roseraie Vayres Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le Comité des fêtes de Vayres vous invite à une savoureuse escapade au cœur de la campagne limousine ! Enfilez vos chaussures de marche et partez pour une randonnée d’environ 6 km à travers les paysages charmants de la commune. À chaque étape, laissez-vous tenter par de délicieuses dégustations de produits locaux. Entre nature généreuse et pauses gourmandes, cette balade conviviale ravira les amateurs de bonne chère autant que les amoureux de grands espaces. Que vous veniez en famille, entre amis ou en solo, cette journée promet un vrai moment de plaisir partagé. Une belle façon de découvrir Vayres autrement… à votre rythme et avec le sourire ! .
Sous la Halle Rue de la Roseraie Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 54 82 comitedesfetes.vayres@yahoo.com
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English : Randonnée gourmande
L’événement Randonnée gourmande Vayres a été mis à jour le 2026-07-09 par Terres de Limousin
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