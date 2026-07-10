Fête de la batteuse Sous la Halle Vayres

Informations pratiques

Vayres

Fête de la batteuse

Sous la Halle Rue de la Roseraie Vayres Haute-Vienne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Plongez dans l’ambiance chaleureuse de la Fête de la Batteuse à Vayres, un rendez-vous incontournable qui met à l’honneur les traditions rurales et le patrimoine agricole. Tout au long de la journée, admirez les démonstrations de battage à l’ancienne, découvrez une belle exposition de tracteurs anciens, camions et mythiques C15, et flânez parmi les stands du marché de pays. Profitez des animations musicales avec la banda, assistez au spectaculaire vol captif en montgolfière (selon la météo) et partagez un repas convivial avant de terminer la journée en beauté avec un feu d’artifice (selon la météo). Buvette et restauration sur place vous permettront de savourer pleinement cette fête familiale où bonne humeur, patrimoine et convivialité sont au rendez-vous. .

Sous la Halle Rue de la Roseraie Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 54 82 comitedesfetes.vayres@yahoo.com

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English : Fête de la batteuse

L’événement Fête de la batteuse Vayres a été mis à jour le 2026-07-10 par Terres de Limousin