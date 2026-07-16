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AGENDA · Vayres

Concours de pétanque en doublette Vayres

samedi 22 août 2026 · Vayres

Concours de pétanque en doublette Vayres

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Stade Charles Leclerc
Ville
87600 Vayres
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Vayres

Concours de pétanque en doublette

Stade Charles Leclerc Vayres Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 13:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Amateurs de pétanque, passionnés du cochonnet ou simples curieux en quête de bonne humeur, l’Amicale des anciens de l’US Vayres vous convie à son concours de pétanque en doublette. Une après-midi placée sous le signe de la convivialité et de la compétition ! Inscriptions sur place à partir de 13h30. Début du jeu à 14h. Buvette et restauration sur place.   .

Stade Charles Leclerc Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 17 24 64 

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English : Concours de pétanque en doublette

L’événement Concours de pétanque en doublette Vayres a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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