Informations pratiques

Vayres

Concours de pétanque en doublette

Stade Charles Leclerc Vayres Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 13:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Amateurs de pétanque, passionnés du cochonnet ou simples curieux en quête de bonne humeur, l’Amicale des anciens de l’US Vayres vous convie à son concours de pétanque en doublette. Une après-midi placée sous le signe de la convivialité et de la compétition ! Inscriptions sur place à partir de 13h30. Début du jeu à 14h. Buvette et restauration sur place. .

Stade Charles Leclerc Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 17 24 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque en doublette

L’événement Concours de pétanque en doublette Vayres a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin