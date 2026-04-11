Bal des jeunes Barrais-Bussolles
Bal des jeunes Barrais-Bussolles dimanche 30 août 2026.
Barrais-Bussolles
Bal des jeunes
Le Bourg Barrais-Bussolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 22:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Organisé par le Comité des fêtes.
.
Le Bourg Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 99 28 16
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English : Youngs dance
With Lumi Son Ben. By Comité des fêtes.
L’événement Bal des jeunes Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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