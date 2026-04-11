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Bal des jeunes Barrais-Bussolles

Bal des jeunes Barrais-Bussolles dimanche 30 août 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 03120 Barrais-Bussolles

Département : Allier

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif :

Barrais-Bussolles

Bal des jeunes

Le Bourg Barrais-Bussolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 22:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Organisé par le Comité des fêtes.
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Le Bourg Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 99 28 16 

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English : Youngs dance

With Lumi Son Ben. By Comité des fêtes.

L’événement Bal des jeunes Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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