Barrais-Bussolles

Bal des jeunes

Le Bourg Barrais-Bussolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 22:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Organisé par le Comité des fêtes.

.

Le Bourg Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 99 28 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Youngs dance

With Lumi Son Ben. By Comité des fêtes.

L’événement Bal des jeunes Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse