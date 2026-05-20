Loto Barrais-Bussolles
Loto Barrais-Bussolles dimanche 8 novembre 2026.
Barrais-Bussolles
Loto
Salle polyvalente Barrais-Bussolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 14:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Organisé par l’association pour l’Arbre de Noël
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Salle polyvalente Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 35 34
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English : Lotto
By association pour l’Arbre de Noël
L’événement Loto Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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