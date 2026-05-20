Barrais-Bussolles

Loto

Salle polyvalente Barrais-Bussolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 14:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Organisé par l’association pour l’Arbre de Noël

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Salle polyvalente Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 35 34

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English : Lotto

By association pour l’Arbre de Noël

L’événement Loto Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse