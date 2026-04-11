Barrais-Bussolles

Fête patronale

Le Bourg Barrais-Bussolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Organisée par le Comité des fêtes. Repas à partir de 19h30 et bal musette gratuit à partir de 21h.

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Le Bourg Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 99 28 16

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English : Saint’s patron Day

Organised by the Comité des fêtes. Meal and free musette dance from 9pm.

L’événement Fête patronale Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse