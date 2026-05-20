Concours de belote avec soupe aux choux gratuite Barrais-Bussolles
Concours de belote avec soupe aux choux gratuite Barrais-Bussolles dimanche 27 septembre 2026.
Barrais-Bussolles
Concours de belote avec soupe aux choux gratuite
Salle polyvalente Barrais-Bussolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27 2026-10-04
Organisé par le Comité des fêtes de Barrais-Bussolles
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Salle polyvalente Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 99 28 16
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English : Belote Contest
By Comité des fêtes
L’événement Concours de belote avec soupe aux choux gratuite Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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