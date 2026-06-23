Bal des pompiers 2026 Caserne Gouzé Nantes
Bal des pompiers 2026 Caserne Gouzé Nantes lundi 13 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-13 15:00 –
Gratuit : oui Tout public
Cette année, rendez-vous de 15h à 18h pour un après-midi familial : structure gonflable, popcorns, barbes à papa, bonbons, crêpes…Ambiance festive, musique, convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous !Réouverture à partir de 19h pour faire la fête avec les pompiers jusqu’au bout de la nuit !Caserne Gouzé, accès rue Guillaume-Grou
Caserne Gouzé Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 28 09 81 00 https://www.sdis44.fr/ https://www.facebook.com/BaldespompiersdeNantes/
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