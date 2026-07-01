Informations pratiques

Bourg

Bal des pompiers à Bourg

Au port Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Centre des Secours de Bourg organise la toute première édition de son bal des pompiers le samedi 12 septembre au port. Dès l’après-midi, le public est invité à découvrir le métier à travers des démonstration et des mises en situation. A partir de 17h, le site accueillera diverses animations fête foraine, activités pour enfants, tombola, accompagnement musical par la bandas de Saint-Ciers de Canesse puis par un DJ, ainsi qu’une offre de restauration sur place.

La soirée se clôturera par un tirage de feu d’artifice à la nuit tombée. .

Au port Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 31 76

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English : Bal des pompiers à Bourg

L’événement Bal des pompiers à Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-08-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme