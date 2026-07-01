Bal des pompiers à Bourg Bourg
samedi 12 septembre 2026 · Bourg
Informations pratiques
Bourg
Bal des pompiers à Bourg
Au port Bourg Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le Centre des Secours de Bourg organise la toute première édition de son bal des pompiers le samedi 12 septembre au port. Dès l’après-midi, le public est invité à découvrir le métier à travers des démonstration et des mises en situation. A partir de 17h, le site accueillera diverses animations fête foraine, activités pour enfants, tombola, accompagnement musical par la bandas de Saint-Ciers de Canesse puis par un DJ, ainsi qu’une offre de restauration sur place.
La soirée se clôturera par un tirage de feu d’artifice à la nuit tombée. .
Au port Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 31 76
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English : Bal des pompiers à Bourg
L’événement Bal des pompiers à Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-08-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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