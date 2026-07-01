Informations pratiques

Bourg

Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Cubzaguais

Grand Cubzaguais Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

– Visite découverte du musée de la Citadelle de Bourg Souterrains et Calèches

Entrée libre les 20 et 21/09 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 (05 57 68 23 57).

– Bourse d’échange de jouets anciens,exposition de 2cv et cyclomoteurs anciens.

– City golf à Bourg (gratuit sur résa à l’Office de Tourisme 05 57 68 31 76) les 20 et 21/09 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

– Terra Aventura à Bourg.

– Pistes de Robin à Bourg et à St André.

– Grotte de pair non pair à Prignac et Marcamps 6 visites gratuites par jour les 20 et 21/09 sur réservations sur https://www.pair-non-pair.fr/

– Moulin du Grand Puy à Lansac visite gratuite de 14h à 18h le dimanche uniquement.

– Visite des caves Café de Paris à Cubzac le dimanche 20.

– Visite de l’orgue de l’église St Géronce Bourg le 21/09 de 15h à 18h. .

Grand Cubzaguais Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

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English : Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Cubzaguais

L’événement Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Cubzaguais Bourg a été mis à jour le 2026-08-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme