UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourg

Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Cubzaguais Bourg

samedi 19 septembre 2026 · Bourg

Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Cubzaguais Bourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Grand Cubzaguais
Ville
33710 Bourg
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Bourg

Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Cubzaguais

Grand Cubzaguais Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

– Visite découverte du musée de la Citadelle de Bourg Souterrains et Calèches
Entrée libre les 20 et 21/09 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 (05 57 68 23 57).

– Bourse d’échange de jouets anciens,exposition de 2cv et cyclomoteurs anciens.

– City golf à Bourg (gratuit sur résa à l’Office de Tourisme 05 57 68 31 76) les 20 et 21/09 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

– Terra Aventura à Bourg.

– Pistes de Robin à Bourg et à St André.

– Grotte de pair non pair à Prignac et Marcamps 6 visites gratuites par jour les 20 et 21/09 sur réservations sur https://www.pair-non-pair.fr/

– Moulin du Grand Puy à Lansac visite gratuite de 14h à 18h le dimanche uniquement.

– Visite des caves Café de Paris à Cubzac le dimanche 20.

– Visite de l’orgue de l’église St Géronce Bourg le 21/09 de 15h à 18h.   .

Grand Cubzaguais Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Cubzaguais

L’événement Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Cubzaguais Bourg a été mis à jour le 2026-08-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme

À voir aussi à Bourg (Gironde)