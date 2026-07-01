Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Cubzaguais Bourg
samedi 19 septembre 2026 · Bourg
Informations pratiques
Bourg
Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Cubzaguais
Grand Cubzaguais Bourg Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
– Visite découverte du musée de la Citadelle de Bourg Souterrains et Calèches
Entrée libre les 20 et 21/09 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 (05 57 68 23 57).
– Bourse d’échange de jouets anciens,exposition de 2cv et cyclomoteurs anciens.
– City golf à Bourg (gratuit sur résa à l’Office de Tourisme 05 57 68 31 76) les 20 et 21/09 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
– Terra Aventura à Bourg.
– Pistes de Robin à Bourg et à St André.
– Grotte de pair non pair à Prignac et Marcamps 6 visites gratuites par jour les 20 et 21/09 sur réservations sur https://www.pair-non-pair.fr/
– Moulin du Grand Puy à Lansac visite gratuite de 14h à 18h le dimanche uniquement.
– Visite des caves Café de Paris à Cubzac le dimanche 20.
– Visite de l’orgue de l’église St Géronce Bourg le 21/09 de 15h à 18h. .
Grand Cubzaguais Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80
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English : Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Cubzaguais
L’événement Journées Européennes du Patrimoine dans le Grand Cubzaguais Bourg a été mis à jour le 2026-08-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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