Visite de l’Orgue / Atelier du Facteur d’Orgues, Église Saint-Géronce, Bourg

Informations pratiques

Visite de l’Orgue / Atelier du Facteur d’Orgues Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Géronce Gironde

Gratuit sur réservation (visites de l’orgue groupes de 8 personnes) / Atelier du facteur d’orgue réservation non obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

À la découverte de l’orgue de Bourg le 26 septembre de 14h à 19h !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Amis des Orgues de Bourg vous invitent à découvrir l’un des plus beaux patrimoines musicaux du Bourgeais à travers une après-midi entièrement consacrée à l’orgue.

Montez exceptionnellement à la tribune pour visiter l’intérieur de l’instrument, comprendre son fonctionnement, son histoire et écouter la richesse de ses sonorités lors de démonstrations commentées par l’orguaniste Floriane Cazalet-Lavigne (visites gratuites sur réservation).

En accès libre, une exposition photographique et des vidéos retraceront l’histoire de l’orgue de Bourg. Vous pourrez également rencontrer le facteur d’orgues Frédéric Brethes (Pellerin & Uys), qui présentera son métier, les différents éléments qui composent un orgue et fera découvrir leurs étonnantes sonorités grâce à un orgue de démonstration.

Une après-midi conviviale et interactive, accessible aux petits comme aux grands, pour découvrir un patrimoine vivant et mieux comprendre le roi des instruments.

Église Saint-Géronce Église Saint-Géronce, 33710 Bourg-sur-Gironde Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0667276917 https://aospb.blogspot.com/ https://www.facebook.com/OrgueBourg [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-des-orgues-pour-la-sauvegarde-du-patrimoine-du-bourgeais/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Parking autour de l’église.

À la découverte de l’orgue de Bourg le 26 septembre de 14h à 19h !

©florem