Bourg en fête ! Bourg
vendredi 4 septembre 2026 · Bourg
Informations pratiques
Bourg
Bourg en fête !
Port Bourg Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-04
La fête foraine de Bourg est de retour !
Rendez-vous au port, quai Jean Bart, du 4 au 13 septembre, les mercredi et week-end.
Brocante au port de Bourg le dimanche 6 septembre 2€ le mètre, Réservation dès maintenant au 07 85 53 41 95, ou au 06 20 54 18 75.
Restauration rapide sur la fête foraine dès midi ( Hot dog … paninis … frites … beignets … Chichis … gaufres … )
Feu d’artifice au Parc de l’ Esconge, samedi 12 à 23 h. .
Port Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 31 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourg en fête !
L’événement Bourg en fête ! Bourg a été mis à jour le 2026-07-28 par Bourg Cubzaguais Tourisme
À voir aussi à Bourg (Gironde)
- Visite libre « sous la surface » : les secrets du musée et l’aventure de Jules, l’enfant de Bourg, Musée de la voiture à cheval, Bourg 19 septembre 2026
- Concert de Bourg Arts et Vins Amanda FAVIER, violon et Elodie SOULARD, accordéon Bourg 9 octobre 2026
- Concert de Bourg Arts et Vins l’Ensemble KHEOPS avec clarinette, violoncelle et harpe Bourg 4 décembre 2026
- Concert de Bourg Arts et Vins Fred Nardin, trio Jazz Bourg 12 mars 2027