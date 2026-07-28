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Bourg en fête ! Bourg

vendredi 4 septembre 2026 · Bourg

Bourg en fête ! Bourg

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Port
Ville
33710 Bourg
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Bourg

Bourg en fête !

Port Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-04

La fête foraine de Bourg est de retour !
Rendez-vous au port, quai Jean Bart, du 4 au 13 septembre, les mercredi et week-end.

Brocante au port de Bourg le dimanche 6 septembre 2€ le mètre, Réservation dès maintenant au 07 85 53 41 95, ou au 06 20 54 18 75.
Restauration rapide sur la fête foraine dès midi ( Hot dog … paninis … frites … beignets … Chichis … gaufres … )

Feu d’artifice au Parc de l’ Esconge, samedi 12 à 23 h.   .

Port Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 31 76 

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English : Bourg en fête !

L’événement Bourg en fête ! Bourg a été mis à jour le 2026-07-28 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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