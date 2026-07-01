Bal des pompiers Arcachon
mardi 14 juillet 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Bal des pompiers
Caserne des pompiers Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez partager une journée conviviale et festive au Bal des Pompiers d’Arcachon, un rendez-vous pour petits et grands !
De 12h à 19h, profitez d’un programme riche en découvertes et en animations ateliers pour les enfants, initiations aux gestes de premiers secours, démonstrations de véhicules et d’équipements des sapeurs-pompiers, sans oublier les buvettes pour vous rafraîchir tout au long de l’après-midi.
À partir de 19h, place à la fête ! Retrouvez une sélection de food trucks pour vous restaurer, ainsi qu’une buvette et un bar pour prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse. La musique sera assurée par un DJ set. .
Caserne des pompiers Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
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English : Bal des pompiers
L’événement Bal des pompiers Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon
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