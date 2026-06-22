Bal des pompiers Carentan-les-Marais
Bal des pompiers Carentan-les-Marais lundi 13 juillet 2026.
Carentan-les-Marais
Bal des pompiers
Caserne des pompiers Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 04:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Ne manquez pas cet événement incontournable de l’été venez danser, vous amuser et célébrer avec celles et ceux qui veillent sur nous toute l’année. .
Caserne des pompiers Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 41 66
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English : Bal des pompiers
L’événement Bal des pompiers Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Baie du Cotentin
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