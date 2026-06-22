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Bal des pompiers Carentan-les-Marais

Bal des pompiers Carentan-les-Marais

Bal des pompiers Carentan-les-Marais lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Caserne des pompiers
Ville
50500 Carentan-les-Marais
Département
Manche
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Carentan-les-Marais

Bal des pompiers

Caserne des pompiers Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 04:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Ne manquez pas cet événement incontournable de l’été venez danser, vous amuser et célébrer avec celles et ceux qui veillent sur nous toute l’année.   .

Caserne des pompiers Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 41 66 

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English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Baie du Cotentin

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