Cancon

Bal des pompiers de Cancon

Sous la Halle Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’ Amicale des sapeurs pompiers de Cancon vous attend nombreux sous la Halle du village.

Ambiance festive au rendez-vous avec un repas convivial.

Pensez à amenez vos assiettes et couverts.

Barnum avec boissons. Tombola. Bal avec DJ et feu d’artifice !

L’ Amicale des sapeurs pompiers de Cancon vous attend nombreux sous la Halle du village.

Ambiance festive au rendez-vous avec un repas convivial.

Pensez à amenez vos assiettes et couverts.

Barnum avec boissons. Tombola. Bal avec DJ et feu d’artifice ! .

Sous la Halle Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 98 44 36

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English : Bal des pompiers de Cancon

The Amicale des sapeurs pompiers de Cancon is looking forward to welcoming you to the village hall.

A festive atmosphere awaits you with a convivial meal.

Don’t forget to bring your plates and cutlery.

Tent with drinks. Tombola. DJ dance and fireworks!

L’événement Bal des pompiers de Cancon Cancon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Coeur de Bastides