Bal des pompiers de Cancon Cancon
Bal des pompiers de Cancon Cancon samedi 18 juillet 2026.
Cancon
Bal des pompiers de Cancon
Sous la Halle Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
L’ Amicale des sapeurs pompiers de Cancon vous attend nombreux sous la Halle du village.
Ambiance festive au rendez-vous avec un repas convivial.
Pensez à amenez vos assiettes et couverts.
Barnum avec boissons. Tombola. Bal avec DJ et feu d’artifice !
L’ Amicale des sapeurs pompiers de Cancon vous attend nombreux sous la Halle du village.
Ambiance festive au rendez-vous avec un repas convivial.
Pensez à amenez vos assiettes et couverts.
Barnum avec boissons. Tombola. Bal avec DJ et feu d’artifice ! .
Sous la Halle Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 98 44 36
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English : Bal des pompiers de Cancon
The Amicale des sapeurs pompiers de Cancon is looking forward to welcoming you to the village hall.
A festive atmosphere awaits you with a convivial meal.
Don’t forget to bring your plates and cutlery.
Tent with drinks. Tombola. DJ dance and fireworks!
L’événement Bal des pompiers de Cancon Cancon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Coeur de Bastides
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