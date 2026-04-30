Vide Greniers du Handball Club Canconnais Cancon
Vide Greniers du Handball Club Canconnais Cancon dimanche 14 juin 2026.
Cancon
Vide Greniers du Handball Club Canconnais
Place du Foirail Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Restauration et buvette sur place.
Restauration et buvette sur place. .
Place du Foirail Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 17 31 76 handballclubcanconnais@gmail.com
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English : Vide Greniers du Handball Club Canconnais
Catering and refreshments on site.
L’événement Vide Greniers du Handball Club Canconnais Cancon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coeur de Bastides
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