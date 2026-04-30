Cancon

Vide Greniers du Handball Club Canconnais

Place du Foirail Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Restauration et buvette sur place.

Restauration et buvette sur place. .

Place du Foirail Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 17 31 76 handballclubcanconnais@gmail.com

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English : Vide Greniers du Handball Club Canconnais

Catering and refreshments on site.

L’événement Vide Greniers du Handball Club Canconnais Cancon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coeur de Bastides