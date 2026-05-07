Cancon

Vide Greniers au lac de Cancon

Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Organisé par l’AAPPMA de Casseneuil

En extérieur

Restauration sur place

Organisé par l’AAPPMA de Casseneuil

En extérieur

Restauration sur place .

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine eric.delumeau@wanadoo.fr

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English : Vide Greniers au lac de Cancon

Organized by AAPPMA Casseneuil

Outdoor

Catering on site

L’événement Vide Greniers au lac de Cancon Cancon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides