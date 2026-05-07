Vide Greniers au lac de Cancon Cancon
Vide Greniers au lac de Cancon Cancon dimanche 7 juin 2026.
Cancon
Vide Greniers au lac de Cancon
Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Organisé par l’AAPPMA de Casseneuil
En extérieur
Restauration sur place
Organisé par l’AAPPMA de Casseneuil
En extérieur
Restauration sur place .
Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine eric.delumeau@wanadoo.fr
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English : Vide Greniers au lac de Cancon
Organized by AAPPMA Casseneuil
Outdoor
Catering on site
L’événement Vide Greniers au lac de Cancon Cancon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides
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