Cancon

Fête du Handball Club Canconnais

Salle Multi Activités Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

A partir de 10h portes ouvertes et activités dès 3 ans

A partir de 11h tournoi hand à 4 sur herbe (sur inscription), équipes de 7 maximum.

A partir de 10h portes ouvertes et activités dès 3 ans

A partir de 11h tournoi hand à 4 sur herbe (sur inscription), équipes de 7 maximum. .

Salle Multi Activités Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 65 23 60 handballclubcanconnais@gmail.com

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English : Fête du Handball Club Canconnais

From 10 a.m.: Open house and activities for children aged 3 and over

From 11am: 4-a-side handball tournament on grass (registration required), teams of 7 maximum.

L’événement Fête du Handball Club Canconnais Cancon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coeur de Bastides