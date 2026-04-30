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Fête du Handball Club Canconnais Cancon

Fête du Handball Club Canconnais Cancon

Fête du Handball Club Canconnais Cancon samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle Multi Activités

Ville : 47290 Cancon

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cancon

Fête du Handball Club Canconnais

Salle Multi Activités Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

A partir de 10h portes ouvertes et activités dès 3 ans
A partir de 11h tournoi hand à 4 sur herbe (sur inscription), équipes de 7 maximum.
A partir de 10h portes ouvertes et activités dès 3 ans
A partir de 11h tournoi hand à 4 sur herbe (sur inscription), équipes de 7 maximum.   .

Salle Multi Activités Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 65 23 60  handballclubcanconnais@gmail.com

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English : Fête du Handball Club Canconnais

From 10 a.m.: Open house and activities for children aged 3 and over
From 11am: 4-a-side handball tournament on grass (registration required), teams of 7 maximum.

L’événement Fête du Handball Club Canconnais Cancon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coeur de Bastides

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