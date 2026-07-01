Informations pratiques

Caraman

BAL DES POMPIERS DE CARAMAN

Route de Cambiac Caraman Haute-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

14

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Bal des pompiers de Caraman, journée festive avec animations, pétanque, repas convivial et soirée dansante pour la fête nationale.

Le centre culturel de Caraman accueille le bal des pompiers le samedi 11 juillet 2026, avec une journée d’animations ouverte à tous. Au programme ateliers de découverte et simulation d’intervention dès la matinée, concours de pétanque en doublette à 14h et restauration rapide sur place.

À partir de 19h, un repas animé par Piero Live est proposé sur inscription, avant une soirée dansante avec Podium Mégamix 2000. L’entrée au bal est gratuite. Le repas est proposé au tarif de 20 € pour les adultes et 14 € pour les enfants de moins de 12 ans, avec inscription avant le 5 juillet. 14 .

Route de Cambiac Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Caraman Firefighters’ Ball: a festive day featuring entertainment, pétanque, a friendly meal, and an evening dance to celebrate National Day.

L’événement BAL DES POMPIERS DE CARAMAN Caraman a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE